Soirée Déguisée au Château de Bonnemie Salle Patrick Moquay Château de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron

Soirée Déguisée au Château de Bonnemie

Salle Patrick Moquay Château de Bonnemie Avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’Association des Parents d’Elèves de l’école Jeanne d’Arc organise une soirée déguisée avec repas et animation par DJ Lucky.

Sur réservation.

.

Salle Patrick Moquay Château de Bonnemie Avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 69 00 36 apelecolejeannedarc@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Disguised Evening at Château de Bonnemie

The Association des Parents d’Elèves de l’école Jeanne d’Arc is organizing a fancy-dress evening with a meal and entertainment by DJ Lucky.

Reservations required.

L’événement Soirée Déguisée au Château de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes