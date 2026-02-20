Soirée Déguisée au Château de Bonnemie Salle Patrick Moquay Château de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron
Salle Patrick Moquay Château de Bonnemie Avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
L’Association des Parents d’Elèves de l’école Jeanne d’Arc organise une soirée déguisée avec repas et animation par DJ Lucky.
Sur réservation.
Salle Patrick Moquay Château de Bonnemie Avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 69 00 36 apelecolejeannedarc@outlook.com
English : Disguised Evening at Château de Bonnemie
The Association des Parents d’Elèves de l’école Jeanne d’Arc is organizing a fancy-dress evening with a meal and entertainment by DJ Lucky.
Reservations required.
