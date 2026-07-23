Informations pratiques

Huelgoat

Soirée déguisée Back to school au Brittany Pub à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Ressortez vos plus belles tenues d’écolier et préparez-vous pour une soirée complètement déjantée !

✨ Soirée Back to School au Brittany Pub ! ✨

Une ambiance de folie, des défis, des jeux, de la musique et des fous rires garantis !

Uniformes, cravates, jupes, lunettes ou cartables!

Samedi 29 août

À partir de 19h

Révisez votre bonne humeur… les cours de la fête commencent au Brittany Pub ! .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 94 30

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English :

L’événement Soirée déguisée Back to school au Brittany Pub à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ