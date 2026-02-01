Soirée déguisée

Salle des fêtes Bretonvillers Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-22 05:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Soirée déguisée à la salle des fêtes de Bretonvillers le 21 février pour fêter les 40 ans du club de foot de Bretonvillers. .

Salle des fêtes Bretonvillers 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 59 50 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée déguisée Bretonvillers a été mis à jour le 2026-02-17 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE