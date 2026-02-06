Soirée déguisée carnaval Échenay

Soirée déguisée carnaval

Salle des fêtes Échenay Haute-Marne

Début : 2026-02-28

Tout public

C’est le moment de sortir votre plus beau déguisement ! Venez faire la fête à l’occasion du Carnaval !!!

EL comité des fêtes d’Echenay vous propose cette soirée animée car au DJ Anim’SUN qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit ! Pour 20€, profiter du menu de la soirée tartiflette, salade et une boisson offerte. (les autres boissons seront en supplément). Vous avez jusqu’au 21 février pour vous inscrire. Le formulaire à compléter est à retrouver dans les photos ou vous pouvez égaler vous inscrire et vous renseigner au 07 84 21 93 81 .

Salle des fêtes Échenay 52230 Haute-Marne Grand Est +33 7 84 21 93 81 cdfe52@gmail.com

