SOIRÉE DÉGUISÉE Clermont-l’Hérault
SOIRÉE DÉGUISÉE Clermont-l’Hérault vendredi 31 octobre 2025.
SOIRÉE DÉGUISÉE
16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Soirée déguisée, musique by DJ JOSS.
Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite.
Organisée par les festivités Clermontaise .
16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00
English :
Fancy dress party, music by DJ JOSS.
German :
Kostümabend, Musik von DJ JOSS.
Italiano :
Serata in maschera, musica di DJ JOSS.
Espanol :
Noche de disfraces, música a cargo de DJ JOSS.
