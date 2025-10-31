SOIRÉE DÉGUISÉE Clermont-l’Hérault

SOIRÉE DÉGUISÉE Clermont-l'Hérault vendredi 31 octobre 2025.

SOIRÉE DÉGUISÉE

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l'Hérault Hérault

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Soirée déguisée, musique by DJ JOSS.

Buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite.

Organisée par les festivités Clermontaise .

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00

English :

Fancy dress party, music by DJ JOSS.

German :

Kostümabend, Musik von DJ JOSS.

Italiano :

Serata in maschera, musica di DJ JOSS.

Espanol :

Noche de disfraces, música a cargo de DJ JOSS.

