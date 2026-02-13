Soirée déguisée Salle des fêtes Entrains-sur-Nohain
Soirée déguisée Salle des fêtes Entrains-sur-Nohain samedi 7 mars 2026.
Soirée déguisée
Salle des fêtes Place du marché Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07 23:00:00
Date(s) :
2026-03-07
L’ association Avenir Castelboisien et la mairie d’Entrains-sur-Nohain vous proposent une soirée déguisée à la salle des fêtes Repas organisé par l’Hôtel de France Animations Close-Up Sur réservation par sms au 06 37 04 60 45 de préférence avant le 1er mars 2026 Enfants et parents, venez déguisés ! Vous serez récompensés ! .
English : Soirée déguisée
