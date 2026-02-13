Soirée déguisée Salle des fêtes Entrains-sur-Nohain

Soirée déguisée

Salle des fêtes Place du marché Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

2026-03-07

L’ association Avenir Castelboisien et la mairie d’Entrains-sur-Nohain vous proposent une soirée déguisée à la salle des fêtes Repas organisé par l’Hôtel de France Animations Close-Up Sur réservation par sms au 06 37 04 60 45 de préférence avant le 1er mars 2026 Enfants et parents, venez déguisés ! Vous serez récompensés ! .

Salle des fêtes Place du marché Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 04 60 45

