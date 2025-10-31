SOIRÉE DÉGUISÉE ET KARAOKÉ VENDREDI 31 OCTOBRE À L’MERCURE MONTPELLIER CENTRE COMEDIE Montpellier

6 Rue de la Spirale Montpellier Hérault

Le Mercure Montpellier Centre Comédie vous accueille le 31 octobre pour une soirée déguisée spéciale Halloween et un karaoké.

réveille le chanteur qui est en toi !

Concours de déguisement ! Le gagnant reçoit un séjour pour 2 personnes dans un hôtel Accor en France.

Happy Hour de 18h à 19h30, petite restauration et tapas .

6 Rue de la Spirale Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The Mercure Montpellier Centre Comédie welcomes you on October 31 for a special Halloween costume party and karaoke.

awaken your inner singer!

German :

Das Mercure Montpellier Centre Comédie empfängt Sie am 31. Oktober zu einem speziellen Halloween-Kostümabend und einer Karaokeveranstaltung.

wecken Sie den Sänger in sich!

Italiano :

Il Mercure Montpellier Centre Comédie vi accoglie il 31 ottobre per una speciale festa in maschera di Halloween e per il karaoke.

risvegliate il cantante che è in voi!

Espanol :

El Mercure Montpellier Centre Comédie le da la bienvenida el 31 de octubre para una fiesta especial de disfraces y karaoke de Halloween.

¡Despierte al cantante que lleva dentro!

