Soirée déguisée HALLOWEEN de l'Epicentre l'Epicentre Sainte-Néomaye vendredi 31 octobre 2025.

l'Epicentre 1 Rue du Champ de Foire Sainte-Néomaye Deux-Sèvres

Gratuit

2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Soirée Halloween à L’Épicentre Sainte-Néomaye !

Le 31 octobre, à la tombée de la nuit, L’Épicentre se transforme en un repaire mystérieux où l’étrange et la fête s’entremêlent. Dans une ambiance terrifiante et joyeuse, sorcières, vampires et créatures de l’ombre envahissent l’Épicerie bar pour célébrer Halloween comme il se doit. Les visiteurs sont invités à rivaliser d’imagination avec leurs costumes les plus effrayants, et à profiter de l’ambiance d’Halloween à l’Epicentre. .

l’Epicentre 1 Rue du Champ de Foire Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 9 80 72 47 02

