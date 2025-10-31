Soirée déguisée Halloween Foyer du Hall des sports Pouillon

Soirée déguisée Halloween Foyer du Hall des sports Pouillon vendredi 31 octobre 2025.

Soirée déguisée Halloween

Foyer du Hall des sports 212 Rue des Écoles Pouillon Landes

Gratuit

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Le Moto Club Des Arrigans et l’AAPE Pouillon vous invitent à une nuit terrifiante ! Au programme, à la tombée de la nuit chasse aux bonbons dans le village, à 18h concours de costumes au Café du Centre et à 19h soirée au foyer du hall des sports. Déguisement obligatoire. Buvette sur place.

Soirée Halloween à partir de 18h et jusqu’au bout de la nuit. Le Moto Club Des Arrigans et l’AAPE Pouillon vous invitent à une nuit terrifiante !

Au programme, à la tombée de la nuit chasse aux bonbons dans le village, à 18h concours de costumes au Café du Centre et à 19h soirée au foyer du hall des sports. Déguisement obligatoire.

Buvette sur place et vente de tapas durant la soirée. Événement ouvert à tous et gratuit. .

Foyer du Hall des sports 212 Rue des Écoles Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 51 08 50 pouillonaape@gmail.com

English : Soirée déguisée Halloween

The Moto Club Des Arrigans and AAPE Pouillon invite you to a terrifying night! The program includes a candy hunt in the village at dusk, a costume contest in the Café du Centre at 6pm, and a party in the foyer of the sports hall at 7pm. Disguise mandatory. Refreshments on site.

German :

Der Moto Club Des Arrigans und die AAPE Pouillon laden Sie zu einer gruseligen Nacht ein! Auf dem Programm stehen bei Einbruch der Dunkelheit: Bonbonjagd im Dorf, um 18 Uhr Kostümwettbewerb im Café du Centre und um 19 Uhr Party im Foyer der Sporthalle. Es besteht Kostümpflicht. Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

Il Moto Club Des Arrigans e l’AAPE Pouillon vi invitano a una notte terrificante! Il programma prevede una caccia alle caramelle nel villaggio all’imbrunire, una gara di costumi al Café du Centre alle 18.00 e una festa nel foyer del palazzetto dello sport alle 19.00. Travestimento obbligatorio. Rinfresco in loco.

Espanol : Soirée déguisée Halloween

¡El Moto Club Des Arrigans y la AAPE Pouillon te invitan a una noche terrorífica! El programa incluye una búsqueda de caramelos en el pueblo al anochecer, un concurso de disfraces en el Café du Centre a las 18h y una fiesta en el vestíbulo del pabellón de deportes a las 19h. Disfraz obligatorio. Refrescos in situ.

L’événement Soirée déguisée Halloween Pouillon a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans