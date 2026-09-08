Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Soirée déguisée – Halloween

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

L’association Les Loup’arts de la Rue organise une soirée déguisée le 31 octobre, à l’occasion d’Halloween. Le rendez-vous est donné à partir de 18 h, sur la Place des Poulies, à Saint-Loup-sur-Thouet. Gratuit. Informations au 06 73 86 11 09. .

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 86 11 09

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English : Soirée déguisée – Halloween

L’événement Soirée déguisée – Halloween Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-09-08 par CC Airvaudais Val du Thouet