Soirée déguisée – Halloween Saint-Loup-Lamairé
samedi 31 octobre 2026 · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Soirée déguisée – Halloween
Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
L’association Les Loup’arts de la Rue organise une soirée déguisée le 31 octobre, à l’occasion d’Halloween. Le rendez-vous est donné à partir de 18 h, sur la Place des Poulies, à Saint-Loup-sur-Thouet. Gratuit. Informations au 06 73 86 11 09. .
Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 86 11 09
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English : Soirée déguisée – Halloween
L’événement Soirée déguisée – Halloween Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-09-08 par CC Airvaudais Val du Thouet
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