Soirée Déguisée Saint-Affrique

19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron
Fais jouer ta créativité et viens à la soirée déguisée du Glass !
Soirée déguisée avec Mr Ours Electro Drum & Bass , Funk , Hip Hop .
19 Boulevard de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie leglass12@gmail.com
English :
Put your creativity to work and come along to Glass’ fancy dress party!
