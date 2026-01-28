Soirée Déguisée Saint-Affrique

Soirée Déguisée

19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron

Début : Vendredi 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Fais jouer ta créativité et viens à la soirée déguisée du Glass !

Soirée déguisée avec Mr Ours Electro Drum & Bass , Funk , Hip Hop .

19 Boulevard de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie leglass12@gmail.com

English :

Put your creativity to work and come along to Glass’ fancy dress party!

