Soirée déguisée Wasselonne

Rue des Colchiques Wasselonne Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-01 18:30:00

Samedi 1er novembre à partir de 18h30 au Complexe Multisports Soirée déguisée animée par un dj avec repas inclus soupe de potiron, raclette à volonté, plateau de charcuterie, dessert et café.

Tarif 27€

13€ pour les moins de 15 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

Boissons en sus.

Contact MWS Handball Club 07 80 05 38 83 .

Rue des Colchiques Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 80 05 38 83 gaetan.lagel@gmail.com

