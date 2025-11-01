Soirée déguisée Wasselonne
Samedi 1er novembre à partir de 18h30 au Complexe Multisports Soirée déguisée animée par un dj avec repas inclus soupe de potiron, raclette à volonté, plateau de charcuterie, dessert et café.
Tarif 27€
13€ pour les moins de 15 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.
Boissons en sus.
Contact MWS Handball Club 07 80 05 38 83 .
Rue des Colchiques Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 80 05 38 83 gaetan.lagel@gmail.com
