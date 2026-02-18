Soirée Dégustation | Accord Mets & Rhum Planteray Château de Bonbonnet Ars

Soirée Dégustation | Accord Mets & Rhum Planteray

Château de Bonbonnet 1 chemin de Bonbonnet Ars Charente

Tarif : 79 – 79 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20 23:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Soirée dégustation Planteray 8 rhums Single Cask accompagnés de bouchées mets & rhums + buffet cocktail dînatoire. Une expérience immersive pour passionnés. Tarif 79 €, 18h30–23h.

.

Château de Bonbonnet 1 chemin de Bonbonnet Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 72 15 33 ebeaufour@maisonferrand.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Planteray tasting evening: 8 Single Cask rums accompanied by food & rum bites + cocktail buffet. An immersive experience for enthusiasts. Price: 79?, 6:30-11pm.

