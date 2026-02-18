Soirée Dégustation | Accord Mets & Rhum Planteray Château de Bonbonnet Ars
Château de Bonbonnet 1 chemin de Bonbonnet Ars Charente
Tarif : 79 – 79 – EUR
Début : 2026-03-20 18:30:00
fin : 2026-03-20 23:00:00
2026-03-20
Soirée dégustation Planteray 8 rhums Single Cask accompagnés de bouchées mets & rhums + buffet cocktail dînatoire. Une expérience immersive pour passionnés. Tarif 79 €, 18h30–23h.
Château de Bonbonnet 1 chemin de Bonbonnet Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 72 15 33 ebeaufour@maisonferrand.com
English :
Planteray tasting evening: 8 Single Cask rums accompanied by food & rum bites + cocktail buffet. An immersive experience for enthusiasts. Price: 79?, 6:30-11pm.
