Soirée dégustation accords mets et bières Brasserie La Kanopée Sainte-Marie-sur-Ouche

Brasserie La Kanopée 255 Rue de la Gare Sainte-Marie-sur-Ouche Côte-d'Or

2026-01-31 18:30:00

2026-01-31

Soirée Dégustation Accords mets et bières sur réservation uniquement pour découvrir une autre façon de consommer une bière mais toujours avec modération .

A partir de 18h30 à la brasserie . 4 bières sélectionnées et accompagnées de produits locaux . Participation 16€ par personne . Réservation par téléphone au 06 99 55 83 74 .

Quizz amusant sur le thème de la bière entre chaque dégustation

Les participants bénéficieront de 10% de réduction sur leurs achats à emporter . .

Brasserie La Kanopée 255 Rue de la Gare Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 55 83 74

