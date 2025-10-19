Soirée Dégustation Accords Mets & Vins à la Maison des Vins ! Angers

Soirée Dégustation Accords Mets & Vins à la Maison des Vins ! Angers dimanche 19 octobre 2025.

Soirée Dégustation Accords Mets & Vins à la Maison des Vins !

5 bis place Kennedy Angers Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 18:00:00

fin : 2025-10-19 20:00:00

Date(s) :

2025-10-19

5 mets & 5 vins en accords parfait .

5 bis place Kennedy Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 12 95 77 mdvins.angers@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Dégustation Accords Mets & Vins à la Maison des Vins ! Angers a été mis à jour le 2025-09-06 par Destination Angers