Soirée Dégustation Accords Mets & Vins à la Maison des Vins ! Angers
Soirée Dégustation Accords Mets & Vins à la Maison des Vins ! Angers dimanche 19 octobre 2025.
Soirée Dégustation Accords Mets & Vins à la Maison des Vins !
5 bis place Kennedy Angers Maine-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 18:00:00
fin : 2025-10-19 20:00:00
Date(s) :
2025-10-19
5 mets & 5 vins en accords parfait .
5 bis place Kennedy Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 12 95 77 mdvins.angers@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Dégustation Accords Mets & Vins à la Maison des Vins ! Angers a été mis à jour le 2025-09-06 par Destination Angers