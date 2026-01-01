Soirée dégustation accords truffes et vins

La Halle Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 28 – 28 – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Soirée dégustation en présence de Lucile, productrice de truffes de l’association Les Truffes Mouillées et de Pierre-François, vigneron du domaine Colin (41).

28 .

La Halle Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evening tasting with Lucile, truffle producer from the association Les Truffes Mouillées, and Pierre-François, winemaker from Domaine Colin (41).

L’événement Soirée dégustation accords truffes et vins Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-01-05 par OT GRAND CHATEAUDUN