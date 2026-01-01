Soirée dégustation accords truffes et vins Cloyes-les-Trois-Rivières
Soirée dégustation accords truffes et vins Cloyes-les-Trois-Rivières vendredi 23 janvier 2026.
Soirée dégustation accords truffes et vins
La Halle Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 28 – 28 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-23 19:00:00
2026-01-23
Soirée dégustation en présence de Lucile, productrice de truffes de l’association Les Truffes Mouillées et de Pierre-François, vigneron du domaine Colin (41).
La Halle Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr
Evening tasting with Lucile, truffle producer from the association Les Truffes Mouillées, and Pierre-François, winemaker from Domaine Colin (41).
