Soirée dégustation autour des algues Mesquer

Soirée dégustation autour des algues

32 rue d’Aha Mesquer Loire-Atlantique

Début : 2025-10-23 19:00:00

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire le Restaurant La Vieille Forge vous convie à la soirée « Dégustation autour des algues ».

Le concept

Gilles Pierrès, chef du restaurant gastronomique La Vieille Forge, propose à l’occasion des Saveurs d’octobre, une soirée à thème avec un menu dégustation autour des algues.

Un voyage iodé autour de nos produits locaux sublimés.

*Croustillant de crabe à l’algue dulse et beurre nantais

*Carpaccio de Saint-Jacques à la truffe de mer et radis pickles

*Saumon roulé à la chlorella et feuille de nori, coulis de poireaux

*Déclinaison autour du curé nantais et de la laitue de mer

*Alliance main de bouddha et algue kombu confits

Informations et réservation

Pour toute réservation au 02 40 42 62 68, 30% d’arrhes vous seront demandés.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire ! C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise. .

32 rue d’Aha Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 62 68 lavieilleforge44@orange.fr

