Soirée dégustation autour des algues Mesquer
Soirée dégustation autour des algues Mesquer jeudi 23 octobre 2025.
Soirée dégustation autour des algues
32 rue d’Aha Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 19:00:00
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire le Restaurant La Vieille Forge vous convie à la soirée « Dégustation autour des algues ».
Le concept
Gilles Pierrès, chef du restaurant gastronomique La Vieille Forge, propose à l’occasion des Saveurs d’octobre, une soirée à thème avec un menu dégustation autour des algues.
Un voyage iodé autour de nos produits locaux sublimés.
*Croustillant de crabe à l’algue dulse et beurre nantais
*Carpaccio de Saint-Jacques à la truffe de mer et radis pickles
*Saumon roulé à la chlorella et feuille de nori, coulis de poireaux
*Déclinaison autour du curé nantais et de la laitue de mer
*Alliance main de bouddha et algue kombu confits
Informations et réservation
Pour toute réservation au 02 40 42 62 68, 30% d’arrhes vous seront demandés.
Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire ! C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise. .
32 rue d’Aha Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 62 68 lavieilleforge44@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée dégustation autour des algues Mesquer a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44