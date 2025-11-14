Soirée dégustation avec Champagne Vaucelle à l’Apothèque Bar Troyes
Nous avons le plaisir d’accueillir la Maison Cheurlin pour une soirée exceptionnelle autour de ses nouvelles cuvées de la marque Champagne Vaucelle à L’Apothèque Bar.
Une expérience sensorielle unique, entre finesse des bulles et savoir-faire d’exception.
Un voyage pétillant au cœur de la tradition champenoise.
Une soirée placée sous le signe de l’élégance et de la découverte…
Participation sur réservation forfait dégustation (3 coupes)
Réservation obligatoire par tél (à partir de 14h30)
(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)
Hôtel La Licorne Apothèque Bar Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 51 59 95 56 hb388@accor.com
