Soirée dégustation Brasserie Barnei Benney

Soirée dégustation

Brasserie Barnei 5 lieu dit Ménil Saint Martin Benney Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Plongez dans l’univers du vin lors d’une soirée conviviale où vous dégusterez 10 vins rouge, blanc, rosé, muscat, accompagnés de charcuterie, de fromage et d’un dessert pour clôturer le repas.

Suite au repas, il sera possible d’acheter ou commander les vins dégustés !Adultes

24 .

Brasserie Barnei 5 lieu dit Ménil Saint Martin Benney 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 31 95 70 45 brasserie-barnei@esd2i.com

English :

Immerse yourself in the world of wine during a convivial evening where you’ll taste 10 wines: red, white, rosé and Muscat, accompanied by charcuterie, cheese and a dessert to round off the meal.

After the meal, it will be possible to buy or order the wines tasted!

German :

Tauchen Sie bei einem geselligen Abend in die Welt des Weins ein. Sie werden 10 Weine probieren: Rot-, Weiß-, Rosé- und Muskatellerweine. Dazu gibt es Wurst, Käse und ein Dessert zum Abschluss des Essens.

Im Anschluss an das Essen besteht die Möglichkeit, die verkosteten Weine zu kaufen oder zu bestellen!

Italiano :

Immergetevi nel mondo del vino durante una serata conviviale in cui degusterete 10 vini: rosso, bianco, rosé e moscato, accompagnati da salumi, formaggi e un dessert per concludere il pasto.

Dopo il pasto, sarà possibile acquistare o ordinare i vini degustati!

Espanol :

Sumérjase en el mundo del vino durante una agradable velada en la que degustará 10 vinos: tinto, blanco, rosado y moscatel, acompañados de embutidos, quesos y un postre como colofón.

Después de la comida, podrá comprar o encargar los vinos que haya degustado

L’événement Soirée dégustation Benney a été mis à jour le 2025-10-27 par OT DU PAYS DU SAINTOIS