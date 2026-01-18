Soirée dégustation bière Gemm’7 Lu Chamçac Champsac

Soirée dégustation bière Gemm’7

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Venez découvrir et déguster des accords mets/bières avec la nano brasserie Gemm’7. Un moment de convivialité en toute décontraction. .

lechampsac@mailo.com

