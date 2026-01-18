Soirée dégustation bière Gemm’7 Lu Chamçac Champsac
Soirée dégustation bière Gemm’7
Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
2026-02-20
Venez découvrir et déguster des accords mets/bières avec la nano brasserie Gemm’7. Un moment de convivialité en toute décontraction. .
Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lechampsac@mailo.com
English : Soirée dégustation bière Gemm’7
