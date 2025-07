Soirée dégustation canard et vin Lieu-dit La Bourgade Saint-Michel

Soirée dégustation canard et vin Lieu-dit La Bourgade Saint-Michel vendredi 4 juillet 2025.

Soirée dégustation canard et vin

Lieu-dit La Bourgade Famille Pérès Saint-Michel Gers

Début : 2025-07-04 16:00:00

fin : 2025-07-04 21:00:00

2025-07-04

La Famille Pérès vous ouvre les portes de sa ferme à Saint-Michel pour un moment gourmand et chaleureux !

Au programme une dégustation de nos spécialités fermières à base de canard, accompagnées d’une sélection de vins du Domaine de Poulvarel.

Elisabeth et Pascal Glas, vignerons passionnés en AOC Costières de Nîmes, vous feront voyager dans leur univers à travers leurs cuvées élégantes et pleines de caractère, issues du vignoble de la Vallée du Rhône.

Une rencontre entre terroirs, savoir-faire et convivialité à ne pas manquer !

Lieu-dit La Bourgade Famille Pérès Saint-Michel 32300 Gers Occitanie +33 5 62 67 01 10 contact@fermedelapattedoie.fr

English :

The Pérès family opens the doors of its farm in Saint-Michel for a warm, gourmet experience!

On the program: a tasting of our farmhouse duck specialities, accompanied by a selection of Domaine de Poulvarel wines.

Elisabeth and Pascal Glas, passionate AOC Costières de Nîmes winemakers, will take you on a journey into their world through their elegant, characterful cuvées from the Rhone Valley vineyards.

An encounter between terroir, know-how and conviviality not to be missed!

German :

Die Familie Pérès öffnet Ihnen die Türen ihres Bauernhofs in Saint-Michel für einen herzlichen Gourmet-Moment!

Auf dem Programm steht eine Verkostung unserer Bauernhofspezialitäten auf Entenbasis, begleitet von einer Auswahl an Weinen der Domaine de Poulvarel.

Elisabeth und Pascal Glas, leidenschaftliche Winzer der AOC Costières de Nîmes, werden Sie mit ihren eleganten und charaktervollen Cuvées aus den Weinbergen des Rhônetals in ihre Welt entführen.

Eine Begegnung zwischen Terroir, Know-how und Geselligkeit, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

La famiglia Pérès vi accoglie nella sua fattoria di Saint-Michel per un pranzo caldo e gourmet!

In programma: una degustazione di specialità a base di anatra della fattoria, accompagnata da una selezione di vini del Domaine de Poulvarel.

Elisabeth e Pascal Glas, appassionati viticoltori AOC Costières de Nîmes, vi accompagneranno in un viaggio nel loro mondo di vini eleganti e di carattere della Valle del Rodano.

Un incontro di terroir, competenza e convivialità da non perdere!

Espanol :

La familia Pérès le recibe en su granja de Saint-Michel para ofrecerle una cálida comida gastronómica

En el programa: degustación de nuestras especialidades de pato de granja, acompañadas de una selección de vinos Domaine de Poulvarel.

Elisabeth y Pascal Glas, apasionados viticultores de la DOC Costières de Nîmes, le harán descubrir su universo de vinos elegantes y con carácter del valle del Ródano.

Un encuentro de terruños, saber hacer y cordialidad que no debe perderse

