Soirée Dégustation Le 7 Passe à Table Castres-Gironde

Le 7 Passe à Table 7 Place de la Mairie Castres-Gironde Gironde

Soirée dégustation à l’étage du 7 le 18 octobre avec Château Carsin !

Venez nombreux déguster leurs vins avec une planche de charcuterie !

Vins que vous retrouverez à la carte prochainement ! .

Le 7 Passe à Table 7 Place de la Mairie Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 29 61 69 le7etnous@gmail.com

