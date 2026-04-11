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Soirée dégustation cocktail Prayssac

Soirée dégustation cocktail Prayssac

Soirée dégustation cocktail Prayssac jeudi 16 avril 2026.

Adresse : 30 Rue de la Plaine

Ville : 46220 Prayssac

Département : Lot

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 Général

Prayssac

Soirée dégustation cocktail

30 Rue de la Plaine Prayssac Lot

Tarif : – – 20 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:00:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Venez créer et déguster 5 cocktails pour 20€

Venez créer et déguster 5 cocktails pour 20€.

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30 Rue de la Plaine Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 82 92 95 50  contact@revedevin.com

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English :

Create and taste 5 cocktails for 20?

L’événement Soirée dégustation cocktail Prayssac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cahors Vallée du Lot

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