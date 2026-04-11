Soirée dégustation cocktail Prayssac
Soirée dégustation cocktail Prayssac jeudi 16 avril 2026.
Prayssac
Soirée dégustation cocktail
30 Rue de la Plaine Prayssac Lot
Tarif : – – 20 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Venez créer et déguster 5 cocktails pour 20€
Venez créer et déguster 5 cocktails pour 20€.
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30 Rue de la Plaine Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 82 92 95 50 contact@revedevin.com
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English :
Create and taste 5 cocktails for 20?
L’événement Soirée dégustation cocktail Prayssac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cahors Vallée du Lot
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