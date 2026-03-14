Soirée dégustation de bières

Salle Polyvalente Bosmoreau-les-Mines Creuse

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Soirée dégustation de bières creusoises accompagnées de saucisses frites, fromages et desserts.

Sur réservation avant le 16 mars. .

Salle Polyvalente Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 37 43 61

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English : Soirée dégustation de bières

L’événement Soirée dégustation de bières Bosmoreau-les-Mines a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Creuse Sud Ouest