Soirée dégustation de bières Bosmoreau-les-Mines
Soirée dégustation de bières Bosmoreau-les-Mines vendredi 20 mars 2026.
Soirée dégustation de bières
Salle Polyvalente Bosmoreau-les-Mines Creuse
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Soirée dégustation de bières creusoises accompagnées de saucisses frites, fromages et desserts.
Sur réservation avant le 16 mars. .
Salle Polyvalente Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 37 43 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée dégustation de bières
L’événement Soirée dégustation de bières Bosmoreau-les-Mines a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Creuse Sud Ouest