Soirée Dégustation de bières Calendrier de l’avent Aux Trois Coups Arc-et-Senans

En avant-première, venez découvrir et savourer les bières sélectionnées pour notre calendrier de l’Avent avant tout le monde ! Une occasion unique de voyager à travers des styles, des arômes et des saveurs variés, guidé par un passionné.

La soirée sera animée par Florent Brischoux, notre zythologue, qui vous propose une expérience ludique et originale “Houblon & Dragon”. Entre anecdotes brassicoles, découvertes sensorielles et défis ludiques, vous plongerez dans l’univers fascinant de la bière, en alliant plaisir, curiosité et bonne humeur.

Infos pratiques

• Places limitées à 12 participants majeurs

• Tarif 15 € par personne

• Réservation obligatoire par mail auxtroiscoups@hotmail.com

• Date limite d’inscription 10 novembre

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .

Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

