Soirée dégustation de cidres Les Sables Crêperie Clohars-Carnoët
vendredi 18 septembre 2026 · Les Sables Crêperie · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Soirée dégustation de cidres
Les Sables Crêperie 14 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Une immersion sensorielle unique autour du cidre.
plongez dans un voyage gustatif et émotionnel, guidé par Virginie Thomas, sommelière bretonne passionnée par les cidres.
Au programme :
Dégustation intuitive
Battle d’accords
Surprise
Cuvée mystère
Sur réservation uniquement .
Les Sables Crêperie 14 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 09 22 27
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English :
L’événement Soirée dégustation de cidres Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-09-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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