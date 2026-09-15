Soirée dégustation de cidres Les Sables Crêperie Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Soirée dégustation de cidres

Les Sables Crêperie 14 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Une immersion sensorielle unique autour du cidre.

plongez dans un voyage gustatif et émotionnel, guidé par Virginie Thomas, sommelière bretonne passionnée par les cidres.

Au programme :

Dégustation intuitive

Battle d’accords

Surprise

Cuvée mystère

Sur réservation uniquement .

Les Sables Crêperie 14 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 09 22 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée dégustation de cidres Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-09-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS