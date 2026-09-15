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AGENDA · Clohars-Carnoët

Soirée dégustation de cidres Les Sables Crêperie Clohars-Carnoët

vendredi 18 septembre 2026 · Les Sables Crêperie · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Les Sables Crêperie
Adresse
14 Rue des Grands Sables
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Soirée dégustation de cidres

Les Sables Crêperie 14 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Une immersion sensorielle unique autour du cidre.
plongez dans un voyage gustatif et émotionnel, guidé par Virginie Thomas, sommelière bretonne passionnée par les cidres.

Au programme :
Dégustation intuitive
Battle d’accords
Surprise
Cuvée mystère

Sur réservation uniquement   .

Les Sables Crêperie 14 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 09 22 27 

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English :

L’événement Soirée dégustation de cidres Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-09-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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