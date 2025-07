SOIREE DÉGUSTATION DE FROMAGE ET REPAS BURGERS DU LICIDOU Avène

SOIREE DÉGUSTATION DE FROMAGE ET REPAS BURGERS DU LICIDOU

Les Bains d’Avène Avène Hérault

Dégustation de fromages du Licidou suivie dune soirée Burgers du Licidou au restaurant les murier aux Bains d’Avène.

Réservation au 04 23 27 00 30

English :

Tasting of Licidou cheeses followed by an evening of Burgers du Licidou at the restaurant Les Muriers in Les Bains d’Avène.

Reservations on 04 23 27 00 30

German :

Käseprobe aus Licidou, gefolgt von einem Abend mit Burger aus Licidou im Restaurant les murier in Les Bains d’Avène.

Reservierung unter 04 23 27 00 30

Italiano :

Degustazione di formaggi Licidou seguita da una serata a base di Licidou Burgers presso il ristorante Les Muriers a Les Bains d’Avène.

Prenotare al numero 04 23 27 00 30

Espanol :

Degustación de quesos Licidou seguida de una velada de hamburguesas Licidou en el restaurante Les Muriers, en Les Bains d’Avène.

Reserve en el 04 23 27 00 30

