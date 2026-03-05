Soirée Dégustation de rhum au V and B Brive Brive-la-Gaillarde
Soirée Dégustation de rhum au V and B Brive
7 Avenue Cyprien Faurie Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-03-24
fin : 2026-03-24
2026-03-24
Avis aux amateurs de saveurs exotiques ! Venez embarquer pour un voyage sensoriel autour d’une sélection de rhums soigneusement choisis. Notes boisées, arômes épicés, touches vanillées… laissez-vous guider par la dégustation et découvrez toute la richesse de cet incontournable spiritueux.
Ambiance chaleureuse, conseils de passionnés et moments de partage au programme — une soirée idéale pour explorer, apprendre et surtout savourer!
Sur réservation. .
7 Avenue Cyprien Faurie Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 17 12 49
