Soirée dégustation de vins Rue du Bourg Hoste
Soirée dégustation de vins Rue du Bourg Hoste samedi 14 mars 2026.
Soirée dégustation de vins
Rue du Bourg Foyer communal de Hoste Hoste Moselle
Tarif : Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : Samedi 2026-03-14 19:30:00
fin : 2026-03-14 22:30:00
Date(s) :
2026-03-14
L’association Entente & Loisirs organise une soirée dégustation de vins. Les vins ont été soigneusement sélectionnés par Mathieu, à l’issue d’une consultation attentive avec Pierre, afin de créer une parfaite alliance entre cuvées et mets proposés. Le tarif plein s’applique aux non-membres de Entente & Loisirs, le tarif réduit s’applique à leurs membres. Inscriptions obligatoires et règlement (chèque, espèces ou virement bancaire) auprès de Jean-Marc avant le dimanche 1er mars. Limité aux 50 premiers inscrits. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Détail des accords mets et vins Auxerrois de Moselle = charcuterie locale, cassolette de lentilles de la ferme Bel Air et émulsion de lard. Chardonnay = brochette de poulet au curry, fondue de poireaux, filet de poisson sauce beurre blanc. Pinot noir = feuilleté aux champignons et oeuf parfait façon Murette. Vin du Rhône = tataki de boeuf et parmentier de canard. Vin moelleux = taboulé aux fruits secs, salade d’endives et fromage de Moselle. Champagne = cheesecake spéculoos et agrumes.Adultes
Rue du Bourg Foyer communal de Hoste Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 6 70 73 76 88 entente.loisirs.hoste@gmail.com
English :
The Entente & Loisirs association is organizing a wine-tasting evening. The wines have been carefully selected by Mathieu, after careful consultation with Pierre, to create the perfect match between vintages and dishes. Full price applies to non-members of Entente & Loisirs, reduced price to members. Registration and payment (cheque, cash or bank transfer) to Jean-Marc before Sunday March 1. Limited to the first 50 registrants. Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation.
Wine and food pairing details: Auxerrois de Moselle = local charcuterie, cassolette of lentils from Ferme Bel Air and bacon emulsion. Chardonnay = chicken brochette with curry, leek fondue, fish fillet with beurre blanc sauce. Pinot noir = mushroom puff pastry and Murette-style egg parfait. Rhône wine = beef tataki and duck parmentier. Vin moelleux = dried fruit tabbouleh, chicory salad and Moselle cheese. Champagne = speculoos and citrus cheesecake.
