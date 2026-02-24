Soirée dégustation de vins Rue du Bourg Hoste

Soirée dégustation de vins

L’association Entente & Loisirs organise une soirée dégustation de vins. Les vins ont été soigneusement sélectionnés par Mathieu, à l’issue d’une consultation attentive avec Pierre, afin de créer une parfaite alliance entre cuvées et mets proposés. Le tarif plein s’applique aux non-membres de Entente & Loisirs, le tarif réduit s’applique à leurs membres. Inscriptions obligatoires et règlement (chèque, espèces ou virement bancaire) auprès de Jean-Marc avant le dimanche 1er mars. Limité aux 50 premiers inscrits. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Détail des accords mets et vins Auxerrois de Moselle = charcuterie locale, cassolette de lentilles de la ferme Bel Air et émulsion de lard. Chardonnay = brochette de poulet au curry, fondue de poireaux, filet de poisson sauce beurre blanc. Pinot noir = feuilleté aux champignons et oeuf parfait façon Murette. Vin du Rhône = tataki de boeuf et parmentier de canard. Vin moelleux = taboulé aux fruits secs, salade d’endives et fromage de Moselle. Champagne = cheesecake spéculoos et agrumes.Adultes

Rue du Bourg Foyer communal de Hoste Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 6 70 73 76 88 entente.loisirs.hoste@gmail.com

English :

The Entente & Loisirs association is organizing a wine-tasting evening. The wines have been carefully selected by Mathieu, after careful consultation with Pierre, to create the perfect match between vintages and dishes. Full price applies to non-members of Entente & Loisirs, reduced price to members. Registration and payment (cheque, cash or bank transfer) to Jean-Marc before Sunday March 1. Limited to the first 50 registrants. Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation.

Wine and food pairing details: Auxerrois de Moselle = local charcuterie, cassolette of lentils from Ferme Bel Air and bacon emulsion. Chardonnay = chicken brochette with curry, leek fondue, fish fillet with beurre blanc sauce. Pinot noir = mushroom puff pastry and Murette-style egg parfait. Rhône wine = beef tataki and duck parmentier. Vin moelleux = dried fruit tabbouleh, chicory salad and Moselle cheese. Champagne = speculoos and citrus cheesecake.

