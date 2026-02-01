Soirée dégustation de vins savoyards L’Equilibriste Deauville
Soirée dégustation de vins savoyards L’Equilibriste Deauville jeudi 26 février 2026.
Soirée dégustation de vins savoyards
L’Equilibriste 52 rue Mirabeau Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 19:30:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Si vous n’allez pas à la montagne ….elle vient à vous ! Carole Gaillard, sommelière et fondatrice de Chais Elles, s’associe à l’Equilibriste pour une soirée de dégustation de vins savoyards autour d’une raclette ou fondue.
Si vous n’allez pas à la montagne ….elle vient à vous ! Carole Gaillard, sommelière et fondatrice de Chais Elles, s’associe à l’Equilibriste pour une soirée de dégustation de vins savoyards autour d’une raclette ou fondue. .
L’Equilibriste 52 rue Mirabeau Deauville 14800 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée dégustation de vins savoyards
If you don’t go to the mountains ….elle comes to you! Carole Gaillard, sommelier and founder of Chais Elles, is joining forces with l’Equilibriste for an evening of tasting Savoyard wines over raclette or fondue.
L’événement Soirée dégustation de vins savoyards Deauville a été mis à jour le 2026-02-19 par OT SPL Deauville