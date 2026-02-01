Soirée dégustation de vins savoyards L’Equilibriste Deauville

Soirée dégustation de vins savoyards

L’Equilibriste 52 rue Mirabeau Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 19:30:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Si vous n’allez pas à la montagne ….elle vient à vous ! Carole Gaillard, sommelière et fondatrice de Chais Elles, s’associe à l’Equilibriste pour une soirée de dégustation de vins savoyards autour d’une raclette ou fondue.

L’Equilibriste 52 rue Mirabeau Deauville 14800 Calvados Normandie

English : Soirée dégustation de vins savoyards

If you don’t go to the mountains ….elle comes to you! Carole Gaillard, sommelier and founder of Chais Elles, is joining forces with l’Equilibriste for an evening of tasting Savoyard wines over raclette or fondue.

