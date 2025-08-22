Soirée dégustation du 22 aout, spéciale Cocktails Angers

Soirée dégustation du 22 aout, spéciale Cocktails Angers vendredi 22 août 2025.

Soirée dégustation du 22 aout, spéciale Cocktails

Promenade du Bout du monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 18:30:00

fin : 2025-08-22 21:00:00

Date(s) :

2025-08-22

Une soirée spéciale cocktails conviviale pour échanger avec les liquoristes angevins et associer à la dégustation le plaisir d’un concert en plein air !

Dégustation de 4 verres dégustation & 4 bouchées apéritives en présence des liquoristes. .

Promenade du Bout du monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée dégustation du 22 aout, spéciale Cocktails Angers a été mis à jour le 2025-08-09 par Destination Angers