Soirée dégustation du Beaujolais nouveau

14 Route de Châteauneuf Venesmes Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le restaurant Au Bon Coin de Venesmes vous propose de déguster le beaujolais nouveau autour de planches de fromages et charcuterie, vendredi soir.

Planches de fromages et charcuterie pour accompagner votre dégustation. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

14 Route de Châteauneuf Venesmes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 9 73 89 65 86

English :

The Au Bon Coin restaurant in Venesmes will be serving up Beaujolais Nouveau with cheese and charcuterie boards on Friday evening.

German :

Im Restaurant Au Bon Coin in Venesmes können Sie am Freitagabend den neuen Beaujolais bei Käse- und Wurstplatten genießen.

Italiano :

Il ristorante Au Bon Coin di Venesmes servirà il Beaujolais Nouveau con taglieri di formaggi e salumi il venerdì sera.

Espanol :

El viernes por la noche, el restaurante Au Bon Coin de Venesmes servirá Beaujolais Nouveau con tablas de quesos y embutidos.

L’événement Soirée dégustation du Beaujolais nouveau Venesmes a été mis à jour le 2025-11-13 par OT LIGNIERES