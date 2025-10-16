SOIRÉE DÉGUSTATION FROMAGES & VINS Cave Gustumo Torreilles
SOIRÉE DÉGUSTATION FROMAGES & VINS Cave Gustumo Torreilles jeudi 16 octobre 2025.
SOIRÉE DÉGUSTATION FROMAGES & VINS
Cave Gustumo 1 Rue des Écoles Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 35
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Début : 2025-10-16 19:00:00
fin : 2025-10-16 21:00:00
2025-10-16
Soirée Fromages, Amour & Vins
Cave Gustumo 1 Rue des Écoles Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 79 55
English :
Cheese, Love & Wine Evening
German :
Käse-, Liebes- & Weinabend
Italiano :
Serata di formaggio, amore e vino
Espanol :
Tarde de queso, amor y vino
