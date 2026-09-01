Soirée-Dégustation « Le Sud-Ouest » Impasse Chamorin Châlons-en-Champagne
vendredi 25 septembre 2026 · Impasse Chamorin · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Soirée-Dégustation « Le Sud-Ouest »
Impasse Chamorin Caves Médiévales Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:45:00
fin : 2026-09-25 20:15:00
Date(s) :
2026-09-25
Tout public
Soirée-Dégustation « Le Sud-Ouest »
Rendez-vous dans le cadre intimiste des caves médiévales de Châlons-en-Champagne pour une soirée placée sous le signe de la convivialité !
Avec Fabienne, sommelière, dégustez 3 vins du Sud-Ouest. Au fil de la dégustation, partez à la découverte de leurs cépages, de leurs terroirs et de leurs anecdotes.
Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir des appellations emblématiques, le tout accompagné de quelques gourmandises.
Chaque mois, une soirée-dégustation vous est proposée dans les Caves Médiévales sur un thème différent. Les prochains rendez-vous :
– 16 octobre : les Coteaux champenois
– 20 novembre : les Crus du Beaujolais
– 18 décembre : le Champagne .
Impasse Chamorin Caves Médiévales Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89
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English : Soirée-Dégustation « Le Sud-Ouest »
L’événement Soirée-Dégustation « Le Sud-Ouest » Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT de la Marne
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