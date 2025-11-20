Soirée Dégustation Cave de Léognan Léognan
Cave de Léognan 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde
Le club de pelote basque Pilotari Irratzabal Club à le plaisir d’organiser une soirée d’exception !
Au programme: Dégustations des meilleurs vins Pessac-Léognan, ainsi qu’un apéritif dinatoire.
De plus, il vous est offert la possibilité de participer à une vente aux enchères comprenant des magnums et des bouteilles des Pessac-Léognan (…) et autres surprises !
Enfin, vous pourrez discuter avec les joueurs de pelote concernés, ainsi que des joueurs de l’UBB invités
Le tout dans une atmosphère musicale de qualité assurée par les vinyles et le saxophone des Ailes du Son.
Cet événement à ne pas manquer est aussi l’occasion de soutenir le financement d’un stage en Argentine pour les meilleurs joueurs locaux, en vue des championnats du Monde prévus l’année prochaine dans ce pays. .
Cave de Léognan 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13 leognan@lespritdesvins.fr
