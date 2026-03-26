Soirée dégustation mets et vin Le Temple Le Temple Mathilde Fulneau Saint-Savinien

Soirée dégustation mets et vin Le Temple

Le Temple Mathilde Fulneau 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 19:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Le Temple organise une soirée accord mets et vin autour du vignoble Pique Russe (17). La soirée sera animée par les vignerons du domaine. @vignoble_pique_russe

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Le Temple Mathilde Fulneau 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 77 17 60 mathilde.fulneau@live.fr

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L’événement Soirée dégustation mets et vin Le Temple Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge