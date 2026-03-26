Soirée dégustation mets et vin Le Temple Le Temple Mathilde Fulneau Saint-Savinien
Soirée dégustation mets et vin Le Temple Le Temple Mathilde Fulneau Saint-Savinien jeudi 26 mars 2026.
Soirée dégustation mets et vin Le Temple
Le Temple Mathilde Fulneau 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 19:30:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Le Temple organise une soirée accord mets et vin autour du vignoble Pique Russe (17). La soirée sera animée par les vignerons du domaine. @vignoble_pique_russe
.
Le Temple Mathilde Fulneau 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 77 17 60 mathilde.fulneau@live.fr
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L’événement Soirée dégustation mets et vin Le Temple Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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