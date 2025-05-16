Soirée dégustation prestige Bourgogne Rodez

200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez Aveyron

Début : Vendredi 2025-05-16

Les Vins Falguières proposent une soirée de dégustation prestige de vins Bourgogne. Sur réservation.

Lors d’une soirée conviviale, découvrez les différents climats de Bourgogne.

Cette soirée comprend:

6 vins à déguster

Un repas comprenant plusieurs assiettes gourmandes élaborées par l’un de nos prestataires local

L’animation assurée par un professionnel du vin qui vous fera partager sa passion 70 .

English :

Les Vins Falguières offer an evening of prestigious Burgundy wine tasting. Reservations required.

German :

Die Vins Falguières bieten einen Abend mit einer prestigeträchtigen Weinprobe: Burgund. Nach vorheriger Reservierung.

Italiano :

Les Vins Falguières propongono una serata di degustazione di prestigiosi vini di Borgogna. È necessaria la prenotazione.

Espanol :

Les Vins Falguières ofrecen una velada de degustación de prestigiosos vinos de Borgoña. Se requiere reserva previa.

