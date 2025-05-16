Soirée dégustation prestige Bourgogne Rodez

Soirée dégustation prestige Bourgogne Rodez vendredi 16 mai 2025.

200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez Aveyron

Début : Vendredi 2025-05-16
Les Vins Falguières proposent une soirée de dégustation prestige de vins Bourgogne. Sur réservation.
Lors d’une soirée conviviale, découvrez les différents climats de Bourgogne.
Cette soirée comprend:
6 vins à déguster
Un repas comprenant plusieurs assiettes gourmandes élaborées par l’un de nos prestataires local
L’animation assurée par un professionnel du vin qui vous fera partager sa passion 70  .

200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

English :

Les Vins Falguières offer an evening of prestigious Burgundy wine tasting. Reservations required.

German :

Die Vins Falguières bieten einen Abend mit einer prestigeträchtigen Weinprobe: Burgund. Nach vorheriger Reservierung.

Italiano :

Les Vins Falguières propongono una serata di degustazione di prestigiosi vini di Borgogna. È necessaria la prenotazione.

Espanol :

Les Vins Falguières ofrecen una velada de degustación de prestigiosos vinos de Borgoña. Se requiere reserva previa.

L’événement Soirée dégustation prestige Bourgogne Rodez a été mis à jour le 2025-09-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)