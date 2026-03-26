Soirée dégustation prestige Bourgogne

200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

70

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Les Vins Falguières proposent une soirée de dégustation prestige de vins Bourgogne. Sur réservation.

Lors d’une soirée conviviale, découvrez les différents climats de Bourgogne.

Cette soirée comprend:

6 vins à déguster

Un repas comprenant plusieurs assiettes gourmandes élaborées par l’un de nos prestataires local

L’animation assurée par un professionnel du vin qui vous fera partager sa passion 70 .

200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Les Vins Falguières offer an evening of prestigious Burgundy wine tasting. Reservations required.

L’événement Soirée dégustation prestige Bourgogne Rodez a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)