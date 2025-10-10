Soirée dégustation prestige, Vins et Fromages Rodez

Soirée dégustation prestige, Vins et Fromages Rodez vendredi 10 octobre 2025.

Soirée dégustation prestige, Vins et Fromages

200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez Aveyron

Les Vins Falguières proposent une soirée de dégustation prestige de vins Vins et Fromages. Sur réservation.

En partenariat avec notre prestataire local, dégustez une quinzaine de fromages artisanaux et surprenez vos papilles en les accordant avec des vins gastronomiques.

Cette soirée comprend:

6 vins à déguster

Un repas comprenant plusieurs assiettes gourmandes élaborées par l’un de nos prestataires local

L’animation assurée par un professionnel du vin qui vous fera partager sa passion 70 .

200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Les Vins Falguières offer an evening of prestigious wine tasting: Wine and Cheese. Reservations required.

German :

Die Vins Falguières bieten einen Abend mit einer Prestige-Weinprobe an: Wein und Käse. Nach vorheriger Reservierung.

Italiano :

I Vini Falguières propongono una serata di degustazione di vini prestigiosi: Wine and Cheese. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Falguières Wines ofrece una velada de degustación de vinos de prestigio: Vino y Queso. Reserva obligatoria.

