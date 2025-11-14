Soirée dégustation prestige, Vins et Sushi Rodez

Soirée dégustation prestige, Vins et Sushi

200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez Aveyron

Les Vins Falguières proposent une soirée de dégustation prestige de vins Vins et Sushi. Sur réservation.

Lors d’une soirée conviviale, découvrez les différents accords possible avec des mets asiatiques.

Cette soirée comprend:

6 vins à déguster

Un repas comprenant plusieurs assiettes gourmandes élaborées par l’un de nos prestataires local

L’animation assurée par un professionnel du vin qui vous fera partager sa passion 70 .

200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Les Vins Falguières offer an evening of prestige wine tasting: Wine and Sushi. Reservations required.

German :

Die Vins Falguières bieten einen Abend mit einer Prestige-Weinprobe an: Weine und Sushi. Nach vorheriger Reservierung.

Italiano :

I Vini Falguières propongono una serata di degustazione di vini di prestigio: Vino e Sushi. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Falguières Wines ofrece una velada de degustación de vinos de prestigio: Vino y Sushi. Reserva obligatoria.

