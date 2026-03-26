Soirée dégustation prestige, Vins et Sushi Rodez
Soirée dégustation prestige, Vins et Sushi Rodez vendredi 19 juin 2026.
Soirée dégustation prestige, Vins et Sushi
200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
70
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Les Vins Falguières proposent une soirée de dégustation prestige de vins Vins et Sushi. Sur réservation.
Lors d’une soirée conviviale, découvrez les différents accords possible avec des mets asiatiques.
Cette soirée comprend:
6 vins à déguster
Un repas comprenant plusieurs assiettes gourmandes élaborées par l’un de nos prestataires local
L’animation assurée par un professionnel du vin qui vous fera partager sa passion 70 .
200 rue du Docteur Théodore Mathieu Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
Les Vins Falguières offer an evening of prestige wine tasting: Wine and Sushi. Reservations required.
L’événement Soirée dégustation prestige, Vins et Sushi Rodez a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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