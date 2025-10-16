SOIRÉE DEGUSTATION PRIMEUR DU VIGNOBLE DU ROY RENÉ RD7n Lambesc
Jeudi 16 octobre 2025.
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
2025-10-16 2025-10-17
Soirée dégustation du PRIMEUR du Roy René !
Un millésime, une histoire, un rendez-vous !
Chaque automne, le Primeur du Roy René revient comme une promesse celle de partager ensemble le fruit d’une année de travail et de passion.
Nous vous donnons rendez-vous dès 18h au point de vente pour célébrer avec nous la naissance du millésime 2025. .
RD7n AU COEUR DU CHAI ENTRÉE PAR LE POINT DE VENTE Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 19 34 caveaulambesc@vignobleduroyrene.com
English :
Roy René PRIMEUR tasting evening!
German :
Abendliche Verkostung des PRIMEUR du Roy René!
Italiano :
Serata di degustazione Roy René PRIMEUR!
Espanol :
¡Velada de degustación Roy René PRIMEUR!
