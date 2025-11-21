Soirée Dégustation Rhum Verd’vin sur Le Doubs Verdun-sur-le-Doubs
Verd’vin sur Le Doubs 14 rue de la République Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21 21:30:00
2025-11-21
Soirée Dégustation Rhum le 21 novembre à 19h.
Dégustation de 3 rhums d’origine différente, animée par Jérôme Ardes, ambassadeur rhum chez Dugas.
10€/personne sur inscription obligatoire. 10% de remise sur les bouteilles dégustées.
06 49 61 59 32 .
Verd’vin sur Le Doubs 14 rue de la République Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 61 59 62 vvsld71@gmail.com
L’événement Soirée Dégustation Rhum Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2025-11-10 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III