Soirée Dégustation Rhum Verd’vin sur Le Doubs Verdun-sur-le-Doubs

Soirée Dégustation Rhum

Verd’vin sur Le Doubs 14 rue de la République Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 21:30:00

2025-11-21

Soirée Dégustation Rhum le 21 novembre à 19h.

Dégustation de 3 rhums d’origine différente, animée par Jérôme Ardes, ambassadeur rhum chez Dugas.

10€/personne sur inscription obligatoire. 10% de remise sur les bouteilles dégustées.

06 49 61 59 32 .

