Soirée dégustation Rhum & Whisky à l’Atrium Cahors vendredi 21 novembre 2025.
Soirée dégustation Rhum & Whisky à l’Atrium
Route de Toulouse Cahors Lot
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21 21:00:00
2025-11-21
Évènement incontournable chez votre caviste Atrium Cahors !
Avis aux amateurs de spiritueux..
Avis aux amateurs de spiritueux… et aux curieux en quête de belles découvertes ! .
Route de Toulouse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 80 90
English :
A not-to-be-missed event at your Atrium Cahors wine shop!
Attention spirits lovers…
German :
Unumgängliches Ereignis bei Ihrem Weinhändler Atrium Cahors!
Spirituosenliebhaber aufgepasst!
Italiano :
Un evento da non perdere presso la vostra enoteca Atrium Cahors!
Attenzione agli amanti degli alcolici…
Espanol :
Una cita ineludible en su tienda de vinos Atrium Cahors
Atención amantes de los espirituosos…
