Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée dégustation Rhum & Whisky à l’Atrium Cahors

Soirée dégustation Rhum & Whisky à l'Atrium

Soirée dégustation Rhum & Whisky à l’Atrium Cahors vendredi 21 novembre 2025.

Soirée dégustation Rhum & Whisky à l’Atrium

Route de Toulouse Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21 21:00:00

Date(s) :
2025-11-21

Évènement incontournable chez votre caviste Atrium Cahors !

Avis aux amateurs de spiritueux..
Évènement incontournable chez votre caviste Atrium Cahors !

Avis aux amateurs de spiritueux… et aux curieux en quête de belles découvertes !   .

Route de Toulouse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 80 90 

English :

A not-to-be-missed event at your Atrium Cahors wine shop!

Attention spirits lovers…

German :

Unumgängliches Ereignis bei Ihrem Weinhändler Atrium Cahors!

Spirituosenliebhaber aufgepasst!

Italiano :

Un evento da non perdere presso la vostra enoteca Atrium Cahors!

Attenzione agli amanti degli alcolici…

Espanol :

Una cita ineludible en su tienda de vinos Atrium Cahors

Atención amantes de los espirituosos…

L’événement Soirée dégustation Rhum & Whisky à l’Atrium Cahors a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Cahors Vallée du Lot