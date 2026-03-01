Soirée dégustation

8 rue aux remparts Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 23:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Au programme vins, tartes flambées, cocktails, animations… .

8 rue aux remparts Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 73 00 epl.rouffach-wintzenheim@educagri.fr

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English :

L’événement Soirée dégustation Rouffach a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach