Soirée dégustation Rouffach
Soirée dégustation Rouffach vendredi 27 mars 2026.
Soirée dégustation
8 rue aux remparts Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27 23:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Au programme vins, tartes flambées, cocktails, animations… .
8 rue aux remparts Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 73 00 epl.rouffach-wintzenheim@educagri.fr
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English :
L’événement Soirée dégustation Rouffach a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach