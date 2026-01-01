SOIRÉE DÉGUSTATION Le Maelo Saint-Brevin-les-Pins
SOIRÉE DÉGUSTATION Le Maelo Saint-Brevin-les-Pins vendredi 23 janvier 2026.
SOIRÉE DÉGUSTATION
Le Maelo 65 Av.du Président Roosvelt Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique


Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23

2026-01-23
Soirée dégustation avec ambiance musicale
Envie de passer une soirée conviviale et gourmande ? Ne manquez pas la soirée dégustation organisée en partenariat avec le restaurant Le Maelo, le vendredi 23 janvier 2026.
À partir de 19h, venez partager un moment chaleureux autour d’un buffet charcuterie et fromages à déguster entre amis ou en famille, dans une ambiance musicale festive et détendue. L’occasion parfaite pour se retrouver, échanger et savourer de bons produits.
Au programme
Buffet charcuterie fromage à partager 10 € par personne
Dégustation de vins 5 € le verre
Une soirée placée sous le signe de la convivialité, des saveurs et du plaisir d’être ensemble.
Réservation obligatoire .
Le Maelo 65 Av.du Président Roosvelt Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 56 16 89 decouvertes-et-loisirs-ecole-paul-fort@googlegroups.com
