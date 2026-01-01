SOIRÉE DÉGUSTATION Le Maelo Saint-Brevin-les-Pins

SOIRÉE DÉGUSTATION

Le Maelo 65 Av.du Président Roosvelt Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Soirée dégustation avec ambiance musicale

Envie de passer une soirée conviviale et gourmande ? Ne manquez pas la soirée dégustation organisée en partenariat avec le restaurant Le Maelo, le vendredi 23 janvier 2026.

À partir de 19h, venez partager un moment chaleureux autour d’un buffet charcuterie et fromages à déguster entre amis ou en famille, dans une ambiance musicale festive et détendue. L’occasion parfaite pour se retrouver, échanger et savourer de bons produits.

Au programme

Buffet charcuterie fromage à partager 10 € par personne

Dégustation de vins 5 € le verre

Une soirée placée sous le signe de la convivialité, des saveurs et du plaisir d’être ensemble.

Réservation obligatoire .

Le Maelo 65 Av.du Président Roosvelt Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 56 16 89 decouvertes-et-loisirs-ecole-paul-fort@googlegroups.com

