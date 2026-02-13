Soirée dégustation Vin Bibliothèque Emile Littré Le Mesnil-le-Roi

Soirée dégustation Vin

Bibliothèque Emile Littré 43 rue de la marne Le Mesnil-le-Roi Yvelines

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28 20:00:00

2026-03-28

Venez découvrir les vins et apprendre à les déguster

Bibliothèque Emile Littré 43 rue de la marne Le Mesnil-le-Roi 78600 Yvelines Île-de-France +33 1 34 93 26 00 communication@ville-lemesnilleroi.fr

English :

Come and discover our wines and learn how to taste them

