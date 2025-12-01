SOIREE DEGUSTEZ NOËL Quai de Waiblingen Mayenne

SOIREE DEGUSTEZ NOËL

Quai de Waiblingen Office de Tourisme Mayenne Mayenne

Début : 2025-12-18 17:00:00

fin : 2025-12-18 19:00:00

2025-12-18

L’Office de Tourisme Mayenne Co vous invite à découvrir sa boutique de Noël.

Venez goûter à des produits gourmands et découvrez les produits de la boutique dans une ambiance festive et chaleureuse. En présence de producteurs. .

Quai de Waiblingen Office de Tourisme Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr

English :

The Mayenne Co Tourist Office invites you to discover its Christmas boutique.

German :

Das Fremdenverkehrsamt Mayenne Co lädt Sie ein, seine Weihnachtsboutique zu entdecken.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo di Mayenne Co vi invita a scoprire il suo negozio di Natale.

Espanol :

La Oficina de Turismo de Mayenne Co le invita a descubrir su tienda de Navidad.

L’événement SOIREE DEGUSTEZ NOËL Mayenne a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme Mayenne Co