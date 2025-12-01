SOIREE DEGUSTEZ NOËL Quai de Waiblingen Mayenne
Début : 2025-12-18 17:00:00
fin : 2025-12-18 19:00:00
2025-12-18
L’Office de Tourisme Mayenne Co vous invite à découvrir sa boutique de Noël.
Venez goûter à des produits gourmands et découvrez les produits de la boutique dans une ambiance festive et chaleureuse. En présence de producteurs. .
Quai de Waiblingen Office de Tourisme Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr
English :
The Mayenne Co Tourist Office invites you to discover its Christmas boutique.
German :
Das Fremdenverkehrsamt Mayenne Co lädt Sie ein, seine Weihnachtsboutique zu entdecken.
Italiano :
L’Ufficio del Turismo di Mayenne Co vi invita a scoprire il suo negozio di Natale.
Espanol :
La Oficina de Turismo de Mayenne Co le invita a descubrir su tienda de Navidad.
