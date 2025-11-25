Soirée Degust’Yssime le Piny Haut Yssingeaux

Soirée Degust’Yssime

le Piny Haut Lycée Emmanuel Chabrier Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 19:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Ouverte au grand public, cette 12ème édition réunira les jeunes talents en formation au lycée hôtelier Emmanuel-Chabrier et des chefs renommés de Haute-Loire. 12 mets à découvrir, 200 places disponibles. Tarif 28€ par personne. Sur réservation.

.

le Piny Haut Lycée Emmanuel Chabrier Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 02 87

English :

Open to the general public, this 12th edition will bring together young talents training at the Lycée Hôtelier Emmanuel-Chabrier and renowned Haute-Loire chefs. 12 dishes to discover, 200 places available. Price: 28? per person. Reservations required.

German :

Diese 12. Ausgabe ist für die breite Öffentlichkeit zugänglich und vereint junge Talente, die am Lycée Hôtelier Emmanuel-Chabrier ausgebildet werden, mit renommierten Küchenchefs aus der Haute-Loire. es gibt 12 Gerichte zu entdecken, 200 Plätze stehen zur Verfügung. Preis: 28? pro Person. Auf Reservierung.

Italiano :

Aperta al pubblico, questa 12a edizione riunirà i giovani talenti che si formano al Lycée Hôtelier Emmanuel-Chabrier e rinomati chef della regione dell’Alta Loira. 12 piatti da scoprire, 200 posti disponibili. Prezzo: 28 euro a persona. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Abierta al público en general, esta 12ª edición reunirá a jóvenes talentos que se forman en el Lycée Hôtelier Emmanuel-Chabrier y a chefs de renombre de la región del Alto Loira. 12 platos por descubrir, 200 plazas disponibles. Precio: 28 euros por persona. Imprescindible reservar.

L’événement Soirée Degust’Yssime Yssingeaux a été mis à jour le 2025-11-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire