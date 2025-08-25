Soirée Delacroix et George Sand

Soirée Delacroix et George Sand lundi 25 août 2025.

Lyne Penet est docteure en histoire de l’art, chargée d’études documentaires au musée Delacroix depuis 2019.

C’est en juin 1842, lors d’un séjour chez George Sand à Nohant, qu’Eugène Delacroix peint L’Education de la Vierge. Invité par son amie écrivain, Delacroix côtoie Chopin, flâne dans les jardins, se laisse bercer par la musique et la nature, jusqu’à ce que l’ennui le rattrape… et l’inspiration aussi ! Une scène simple et émouvante aperçue dans le parc – une servante du domaine apprenant à lire à une fillette – lui donne la vision d’une Sainte Anne enseignant la lecture à la Vierge. Ainsi naît l’Education de la Vierge, tableau paisible et recueilli, intimiste et lumineux, peint sur une toile improvisée.

Cette œuvre, qui a appartenu à l’écrivain Maurice Genevoix, célèbre la douceur du lien maternel autant que celle de la nature : on y sent la luxuriance des arbres, la simplicité des gestes, la présence discrète du monde rural.

Pour prolonger l’été, profitez d’une visite-conférence inédite animée par Lyne Penet, responsable de la documentation du musée Delacroix, lors d’une nocturne exceptionnelle avec plein de surprises. Venez vivre l’atmosphère unique d’une création de Delacroix, entre art, amitié, littérature et musique. Un moment rare pour prendre le temps de regarder une œuvre, entendre quelques notes de Chopin et profiter de la fraîcheur du jardin du musée.

Le lundi 25 août 2025

de 18h30 à 20h30

payant

Billet à 9 euros, gratuit pour les moins de 26 ans.

Tout public.

https://www.musee-delacroix.fr/fr +33144418650